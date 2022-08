Sergio Peña se pronunció por primera vez tras el fin de su relación con Tepha Loza. El futbolista lanzó un comunicado donde desmiente que haya iniciado un romance con la modelo Melissa Casafranca, quien habría estado en la casa del futbolista en Suecia, según informó ‘Amor y Fuego’.

A través de sus historias de Instagram, el jugador de la Selección Peruana arremetió contra el programa de espectáculos. “Lamentablemente suelen engañar a las personas con noticias falsas y en mi caso desmentiré”, se lee al inicio de su comunicado.

Sergio Peña aclaró que Melissa Casafranca es solo su amiga, la cual vive también en la ciudad de Malmo, Suecia. “Ella tiene pareja y conozco a su pareja. Es una amiga la cual viaja a muchos lugares de Europa y terminó viniendo a Malmo porque tiene familia aquí y durante su estadía en Malmo vive con su familia. Meli y yo somos buenos amigos y somos peruanos en una ciudad muy pequeña y, por lo tanto, intentamos reunirnos siempre”, sostiene.

Sergio Peña confirma que es soltero

De otro lado, Sergio Peña aclaró que está soltero, poniendo fin a los rumores de una reconciliación con Tepha Loza:

“Sacan imágenes mías dando likes a todas las personas que sigo en Instagram. Soy soltero y eso no quiere decir que no pueda tener amigas; están generando una imagen equivocada sobre mi, creo que es momento de parar de inventar cosas y vincularme con tantas personas. Cuando tuve una relación siempre lo demostré ante la gente, no tendría por qué ocultar una relación. Créame que el día que tenga una relación lo sabrán por mi y no por noticias que no saben absolutamente nada de mi”.

