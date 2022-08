La controversia legal entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes continúa. Este 9 de agosto se conoció que el futbolista envió un documento al 8vo. Juzgado de Familia advirtiendo que su exesposa estaría incumpliendo las medidas de protección que se dictaron a favor de su hija de 4 años de edad.

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró el escrito que fue enviado el último 3 de agosto al Poder Judicial, donde el ‘Gato’ Cuba advierte de un presunto incumplimiento de medidas de protección por parte de “la progenitora de la menor agraviada”. Esta observación se agrega a la denuncia por violencia psicológica que presentó el hijo de Jorge Cuba contra la modelo.

“Confiérase traslado a la señora Melissa Paredes a fin de que en el plazo de 3 días de notificada exponga lo que su derecho convenga”; se lee en el documento que leyó Rodrigo González.

El popular ‘Peluchín’ recordó que cuando se incumple las medidas de protección dictadas por la justicia peruana, la persona en cuestión puede ir a prisión.

“¿Melissa está haciendo cosas que no debe respecto a la niña? Al parece ha querido hacer algo que la ley no se lo permite, entendemos que es la mamá, pero según el ‘Gato’, Melissa ha querido hacer algo que no debía (...) si se han dado medidas de protección o alejamiento hay que cumplirlas”, comentó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo comentó que Rodrigo Cuba y Melissa Paredes “están dispuestos a sacarse el pellejo a tiras”:

“Están tan mal asesorados ambos que no de san cuenta que lo que debe primar es la niña y su tranquilidad emocional, están olvidándose de lo que importa”

Rodrigo Cuba sobre medidas de protección | Willax

TE PUEDE INTERESAR