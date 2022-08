Rodrigo Cuba contrataca y, tras el rechazo de la demanda por chantaje y extorsión que presentó contra Melissa Paredes, decidió reformular dicha denuncia y ahora lo hace por presunta violencia psicológica.

El programa ‘Amor y Fuego’ tuvo acceso al documento que presentó el ‘Gato’ Cuba ante la Fiscalía, en el que describe por qué acusa a su exesposa por violencia. El futbolista mencionó la llamada telefónica que le hizo la actriz, donde le reclama por presuntamente haber abusado de su hija de 4 años de edad.

“El día 13 de junio, la demandada - creo yo - llegó al nivel máximo de la violencia y el maltrato psicológico. A la 1:05 de la madrugada recibí una llamada de la Sra. Paredes para denunciarme y señalarme de haber realizado actos contra la indemnidad sexual de nuestra hija. Hecho que es falso y aberrante, solicitando que a esa hora de la madrugada fuera con mi abogada y hablemos los 4 (la Sra. Paredes, su abogado, mi abogada y el que suscribe) porque sino me denunciaría”, se lee en la nueva denuncia contra Melissa.

Rodrigo Cuba resalta que él es “un padre presente” y que lo único que ha hecho es cuidar a su hija. Además, rechaza las acusaciones de haber abusado de la menor, las que considera “aberrantes”

“En la madrugada del día 13 solo he sufrido, me he aterrado de que la demandada sea capaz de decir una aberración como la ya manifestada, y todo eso para llegar a un fin, la variación de la tenencia. ¿Qué haría una madre con la declaración de su hija? creerle y denunciar, la demandada no lo hizo porque sabe que esto no es verdad”, se lee en el documento que difundió Willax TV.

Denuncia contra Melissa Paredes

