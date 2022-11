Tiene sus motivos. Una vez más los ‘chacales’ de Magaly Medina abordaron a Rafael Fernández, quien no le huye a las cámaras, pero esta vez estuvo solo y los motivos serían simples, culpando directamente al programa de la ‘urraca’.

Los ‘urracos’ vieron al empresario con una mujer, pero no dudó en aclarar que era la esposa de su amigo y que probablemente no lo volvamos a ver en público con mujeres: “Después de que sacaron ustedes, ya nadie quiere venir, me han cortado”, asegurando que si aparece una, tendría que ser una que lo haga crecer: “Tienen que ser mujeres que te ayuden”.

Qué dijo de Deyvis Orosco, por asistir al mismo sauna que él

Luego de afirmar que aún cree en el amor, afirmó que no criticaría a Dayvis Orosco: “Cada uno hace lo que uno quiere en un sitio y si quiere lo hace y si no quiere lo hace, yo no puedo juzgar a alguien que vaya, pero para qué buscaría final feliz, para eso buscaría a una mujer, puedo hacerme masajes, ir al sauna, cerrar un negocio”, pero entre risas le dejó una flor al cantante, asegurando que él no se quedaría 11 horas.

TE PUEDE INTERESAR