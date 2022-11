Karla Tarazona se mostró evidentemente incómoda cuando le preguntaron por las nuevas ‘conquistas’ de su aún esposo Rafael Fernández. La conductora de “D’ Mañana” fue abordada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ y opinó la nueva amiga del empresario.

Se trata de Rafaella Budge, una profesional graduada en la carrera de Administración Hotelera y coach de meditación, según sus redes sociales. Ella fue captada acompañando al ‘Rey de los Huevos’ en la plaza de Acho, el último fin de semana,

Sin embargo, a quien parece haberle afectado la noticia es a Karla Tarazona, quien no reaccionó bien.

“Él esta solo, a l igual que Karla Tarazona, a quien creo que le cambió la cara cuando le preguntamos sobre la amiga rubia de Rafael” , comentó Magaly Medina, este 3 de noviembre.

“¿Conoces a Rafaela Budge? el fin de semana la hemos captado con Rafael en Acho...”, le preguntó el ‘Urraco’ a la conductora, a lo que ella respondió:

“No tengo nada que hablar absolutamente de él, ese tema para mi está cerrado y quien tendría que responder es él no yo. La verdad que no (la conozco). Lo que él haga con su vida no me interesa y no pienso opinar del tema ”, sostuvo la conductora de Panamericana TV.

Como se sabe, Karla y Rafael aún no pueden divorciarse hasta diciembre, debido a que deben cumplir dos años de matrimonio.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO