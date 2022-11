Sigue de luto. Rafael Fernández fue ampayado con otra jovencita, muy amigable, pero él niega un romance y afirmó que cuando tenga una nueva pareja, él lo dirá a todos, dejando en claro que sus ampays son solo de conocedor.

La última mujer con la que lo ampayaron es Rafaella Basch, quien tendría mucho en común con el empresario de los huevos, quien negó un romance con la rubia: “Me encanta hablar, conocer, que me nutran, Rafaela es una persona muy culta, de ahí no pasamos a otra cosa”, además, Rafael afirmó que cuando llegue el amor a su puerta, no lo ocultará: “El día que yo tenga una pareja, voy a salir con ella de la mano”.

La reportera de Magaly Medina intentó averiguar si las amigas que conoce el empresario, son con un poquito más de confianza, pero él lo negó y añadió que busca algo más serio: “Ojalá que exista las candidatas, yo puedo tener amigas, pero amigas cariñosas no, prefiero amistades así como las de Rafaela, mejor que sean serias con el cariño, no esporádicas”.

