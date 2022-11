El retorno de ‘El gran show’, trajo un nuevo romance y esta vez no entre los participantes y los bailarines, sino entre Gisela Valcárcel y el ‘chico reality’, Facundo González, quien no pierde ni un programa para hacerse ver coqueteando con la ‘señito’, quien no le dice no a nada.

El romance de Facundo y Gisela, le trajo recuerdos a Magaly Medina: “Así es la Gise, le encanta la cochinadita que le traen los participantes, esta vez se hace la disforzada y la coqueta con un guerrerito a la que le triplica la edad, creo que Facundo hasta es menor que la Ethel”.

Magaly no perdió la oportunidad para recordar las acusaciones en contra de Facundo González, quien en su país habría trabajado como acompañante íntimo de hombres poderosos: “En este caso se ve patético, porque además, sabiendo todo lo que sabemos y hemos mostrado de Facundo González, hacen este coqueteo barato”.

Finalmente, Magaly se mostró avergonzada por su comadre, quien se pone nerviosa con un “mequetrefe”, como Facundo González: “Me escondo de la vergüenza ajena que me da, parece una quinceañera, una mujer de más de 60 y se comporta como una de 12 años”.

