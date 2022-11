Han pasado casi dos semanas desde que John Kelvin salió de prisión y por fin Dalia Durán, usó la tribuna de Magaly Medina, para dar sus descargos en contra de lo que decidió el poder Judicial, afirmando que no hubo justicia para ella, quien fue agredida física y psicológicamente por el padre de sus hijos.

En medio de sus declaraciones, Dalia decidió darse un tiempo para agradecer a Magaly por ser la primera en darle su set para acusar a su agresor, John Kelvin: “Yo te lo digo y te lo digo de corazón, yo tengo mucho que agradecerte a ti como mujer”, pero fue interrumpida por la urraca.

“No tienes nada que agradecerme, porque lo haría por cualquier otra mujer”, fue de esta forma como Magaly no aceptó el agradecimiento de Dalia Durán, pero la cubana explicó por qué le agradeció: “Sí, pero en mi caso, eso a mí me ayudó a dar el cambio, porque de ahí para adelante, me dieron trabajo, pagaron un lugar que ese señor dejó en deuda, porque me pude haber quedado en la calle”.

Finalmente, Dalia Durán aseguró que su aún esposo, John Kelvin, debería estar agradecido con Magaly porque gracias a ella sus hijos tuvieron un techo y apoyo: “En vez de estar intentando limpiándose o victimizándose, porque él víctima no es de nada”.

