John Kelvin (Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto) volteó la página y se mostró feliz y sonriente en sus redes sociales. Tras estar 15 meses encerrado en el penal de Lurigancho por agredir brutalmente a Dalia Durán , el cumbiambero ahora disfruta de su libertad.

En sus historias de Instagram, el cantante se lució retomando su carrera musical y ensayando sus nuevas canciones. “A llorar a otra parte...”, se le escucha en el video inicial, lo que pareciera una indirecta para Dalia.

“Se viene la salsicumbia urbana, ¡báilalo! Dios Bendito. Gracias Dios mío, te amo ”, escribió el artista, quien hasta el momento no ha pedido perdón a la madre de su hijos por masacrarla en el 2020.

Ahora, John Kelvin se siente un ‘siervo’ de Dios y predica su palabras en las redes sociales: “Dios te amo, sus tiempos son perfectos”.

Asimismo, prefiere ignorar los comentarios de su expareja Dalia Durán, quien ratifica su acusación inicial y asegura que el cantante también la agredió sexualmente.

“Yo ahora que tomo conciencia digo que eso no ha sido ni siquiera daños leves, eso ha sido un intento de feminicidio porque ese día yo pude quedar muerta por segundos. Entonces, yo no sé si él es consciente de eso, porque parece que se le ha olvidado (...) Él ese día no se midió, me pudo haber matado, fue un milagro que él se haya dormido. Lo volvería a narrar tal cual, con hora y fecha, porque jamás me voy a olvidar de ese día, y así quieran decir que yo soy una mentirosa, te digo que sí es cierto todo lo que yo conté es cierto”, finalizó.

Dalia Durán retomará proceso judicial para que John Kelvin regrese a prisión

Dalia Durán se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y confirmó que apelará el fallo del Poder Judicial que anuló la sentencia de 21 años contra John Kelvin por los delitos de violencia física y sexual.

Claudia Zumaeta, abogada de la modelo cubana, anunció que presentaran un recurso extraordinario ante la Corte Suprema llamado casación.

“Es el último paso, este recurso extraordinario tiene como objetivo pedir la nulidad de esta sentencia, tiene 10 días de plazo, estamos dentro de los plazos. Nosotros vamos a interponer ante la Suprema un recurso de casación para que se vuelva a examinar esta sentencia porque no es justa”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR