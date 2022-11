De 21 años a 15 meses de prisión, fue lo que cumplió John Kelvin y fue liberado hace más de una semana, ante la indignación de algunos conductores de espectáculos y de Dalia Durán, quien fue su víctima.

Las declaraciones las dio al programa ‘Amor y Fuego’, donde se mostró indignada y arrepentida: “Me arrepiento totalmente de lo que dije en la cámara Gesell, me arrepiento de no haber ido con un abogado presente y de haber ido en un momento donde estaba emocionalmente muy sensible”.

Según Dalia, el cantante no habría aprendido su lección y hasta el momento no habría intentado acercarse a sus hijos: “En vez de salir a rehabilitarse, sale con aires de ‘acá no pasa nada’. Cada vez que escucho a sus abogados me parece increíble”.

En las últimas horas, John Kelvin sorprendió a muchos al subir fotos junto a su mamá y a sus hijos mayores, que tuvo con su primera pareja, mientras que los que tiene con Dalia Durán, aún no tendrían ni noticias de él.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO