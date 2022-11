John Kelvin continua en el ojo de la tormenta luego de salir en libertad el pasado 25 de octubre, pese a que había sido sentenciado a 21 años de prisión por los delitos de violencia física y sexual en contra de Dalia Durán. Esta vez, el cumbiambero dio de que hablar por el estreno de su nuevo videoclip con la que pretende retomar su carrera artística.

El nuevo tema musical del cumbiambero ha generado controversia pues en este hace un mea culpa y le pide perdón a su madre y a sus hijos, pero no menciona a Dalia Durán.

“Lamento mucho lo ocurrido, no hay motivo, yo no soy un delincuente, soy humano, he cometido un error. un error, no un delito que me llevó a la tumba de esta prisión. Pido perdón a mi madre y a mis hijos, por hacerles derramar lágrimas de dolor. Pido perdón por este sacrificio, por hacerles llevar las cadenas aquí conmigo”, dice parte de la letra de ‘Pido perdón’.

Dalia Durán se pronuncia sobre nuevo tema de John Kelvin

Por su parte, Dalia Durán expresó su indignación y le volvió a recordar a John Kelvin la salvaje agresión de la que fue víctima.

“Si él ve la manera que solamente debe pedirle perdón a su madre, a sus hijos, pero a la que masacró fue a mí”, dijo en un adelanto del programa ‘Amor y Fuego’.

