Durante más de un año, Gisela Valcárcel prefirió no pronunciarse sobre el tema de Dalia Durán y John Kelvin, pero al tener a la cubana en su pista de baile, era motivo de conversación en cada gala hasta que la eliminaron, pero tras la reciente liberación del cantante, la eliminada concursante volvió al show y dio sus declaraciones.

Tras oír el descargo de Dalia Durán, quien se mostró en contra de la liberación de su agresor, Gisela decidió ofrecerle su apoyo, motivo por el que Magaly le recordó que no lo hizo en los momentos más difíciles para la cubana: “Tú dónde estabas cuando a ella le rompieron así la cara, cuando ella acusó a su marido de haberla violado, dónde estabas, en televisión, claro, ¿alguna vez ofreciste ayuda?, gente de otros canales ofreció su apoyo y tú donde estabas, desconocías el asunto, porque ella no bailaba en tu programa, no te importaba, porque no tenías un programa donde esta historia estaba en este punto”.

Además, Magaly deseó que realmente lo que ofreció Gisela a Dalia, se cumpla: “Ojalá le dé apoyo legal, porque Dalia necesita todavía apoyo legal, apoyo psicoterapéutico, necesita todo tipo de apoyo, ojalá cumplas Gisela”.

