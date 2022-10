Como para no creerlo. John Kelvin se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber salido de prisión luego de un poco más de un año, por el delito de agresión física y psicológica contra su aún esposa, Dalia Durán.

Sin embargo, grande fue la sorpresa del público al ver una publicación del cumbiambero en sus redes sociales sobre una canción que grabó desde la cárcel, donde reconoce haber cometido un error, pero no un delito, motivo por el que no debería ser considerado un delincuente.

“Lamento mucho lo ocurrido, no hay motivo, yo no soy un delincuente, soy humano, he cometido un error. Un error, no un delito que me llevó a la tumba de esta prisión”, dice la primera parte de su tema ‘Pido perdón’.

En otra parte de la canción, el cantante aprovecha en pedirle disculpas a su madre y a sus hijos por el dolor que les causó durante todo este tiempo. No obstante, muchos usuarios se preguntan, ¿y dónde queda Dalia Durán?

“Pido perdón a mi madre y a mis hijos, por hacerles derramar lágrimas de dolor. Pido perdón por este sacrificio, por hacerles llevar las cadenas aquí conmigo”, interpretó.

