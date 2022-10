Jonathan Rojas y José Antonio Orejuela, integrantes de la agrupación Zona Libre, no tuvieron palabras bonitas para Christian Domínguez , con quien trabajaron en ‘Gran Orquesta Internacional’, pero fueron separados durante la pandemia del Covid-19.

Los cantantes conversaron con Daisy Cordova en el programa “Hablemos de Belleza” y aprovecharon para hablar de su ex compañero Christian Domínguez tras romper su amistad de manera definitiva.

“Con Christian ya limité la comunicación... por cosas personales. El está en sus proyectos y yo en los míos” , comentó Jonathan Rojas.

“Con Christian también normal pero lamentablemente tomamos rumbos distintos. En mi última parte en Gran Orquesta no hubo ciertos acuerdos, pero no fue con Christian, fue con otra persona encargada de la empresa y no llegamos a ningún acuerdo y ahí quedó todo”, agregó.

Sin embargo, José Antonio Orejuela fue más directo y sobre su relación con Domínguez dijo que “acciones matan pasiones”.

“Esa frase lo dice todo. Pudimos haber tenido una buena amistad, llevarnos bien... cada quien vio la manera, la pandemia nos llevó a sacar lo mejor de uno y también lo peor. Hay personas que no son las mismas” , criticó.

Cuando le preguntaron si los deseos de “figurar” de Christian Domínguez fue unos de los motivos de la enemistad.

“Más allá de eso, que siempre ha sido así, el tema iba a porque no solo era un cantante sino el capitán del barco, todos esperábamos algo distinto de él. [¿Canta o no canta?] sí canta, ahora que cante bien o mal...”, arremetió.

Hablemos de Belleza es conducido por Daisy Córdova y es transmitido todos los domingos al mediodía por Willax.

