Pamela Vértiz no se calló nada y mostró su indignación por la liberación de John Kelvin, luego de haber estado en prisión cerca de un año por el delito de violencia física y psicológica en contra de su aún esposa, Dalia Durán.

Y es que todo se dio durante la última edición del dominical “Día D”, cuando la periodista presentó un informe completo del caso del cumbiambero, declaraciones de los abogados de ambas partes y detalles inéditos sobre lo ocurrido con la cubana.

“Lo que ha ocurrido con John Kelvin, francamente, es una patada en el hígado. No me puedo olvidar de este detalle perverso de la denuncia de Dalia Durán. Ya lo había denunciado por romperle la nariz y la cabeza a golpes. Me pregunto si tomó conciencia en este año que pasó en prisión”, comenzó diciendo.

“Masacrar a una mujer a golpes no es un error, es un delito. Obligar a tener relaciones sexuales no consentidas, es violación, así lo entendió el juez que condenó en primera instancia. Esto es una bofetada a todas las mujeres que a diario son violentadas sistemáticamente, minimizadas y asesinadas”, agregó Pamela bastante molesta.

Por otra parte, Pamela rechazó tajantemente las críticas que vendría recibiendo Dalia Durán y aseguró que la situación de las mujeres violentadas no cambiará, hasta que los propios ciudadanos hagamos algo.

“En vez de poner los reflectores donde deberían estar, los trasladan para juzgar y poner al paredón a la mujer. Yo siempre me voy a resistir a eso, siempre estaré del lado de la víctima. Una mujer nunca, ni porque cómo se viste o si salió o no, va a buscar ser víctima de esos trogloditas. La mujer sigue siendo la última rueda del coche hasta que no hagamos algo”, finalizó.

