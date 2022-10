No aguanta pulgas. Andrea San Martín estuvo en una venta de garage invitando a sus seguidoras a que asistan, sin embargo, uno de los que llegó al encuentro de la ‘ojiverde’, fue un reportero de ‘Amor y Fuego’ que habría sacado de sus casillas a la ‘exchica reality’.

“El día de hoy un reportero de ‘Amor y Fuego’ se acercó al lugar donde estaba trabajando y me consultó sobre temas personales de los que en más de una oportunidad he dicho no voy a referirme”, fue así como Andrea comenzó su relato y advertencia ante el mal momento que habría pasado.

La ‘ojiverde’ además advirtió al programa si en caso continúan sacando lo que sería información falsa o manipulada, según comentó Andrea San Martín: “A partir de la fecha mi abogado Wilver Arica será quien se encargue de tomar las acciones que considere pertinentes a nivel legal y de manera directa respecto a dicho programa”.

