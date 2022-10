Mientras una se mostraba emocionada por querer interpretar un tema juntas, la otra ni le prestó atención y anunció que tendría grandes presentaciones fuera del Perú, fue así como Yahaira Plasencia habría sido choteada por Daniela Darcourt.

“Desde aquí, con mucho amor, mucho cariño me dirijo a Daniela porque de verdad me gustaría hacer algo con ella. Creo que ambas estamos para apoyarnos, apoyar a nuestros colegas para que este género siga creciendo”, fue así como Yahaira intentó subirse al carrito del éxito de Daniela Darcourt; sin embargo, la respuesta no llegó.

Por su parte, Daniela no mencionó nada de la ‘reina del totó’, pero sí se mostró emocionada por lo que se viene en su carrera musical: “Todo va quedando listo para compartir escena con grandes de la salsa”, fue así como la salsera anunció sus conciertos en Panamá junto a otros grandes de la salsa.

