La discusión entre Janet Barboza y Melissa Paredes parece haberle reanimado las ganas de tener a la exesposa del ‘Gato’ Cuba en el set de Ethel Pozo a Gisela Valcárcel y lo dejó muy en claro con sus palabras en ‘El gran show’.

“Lo que quería es que tengan un acercamiento Janet Barboza y tú, has dicho que eres una bruja y ella dijo que no te necesitaban en América Hoy. No tiene nada que ver con Brunella, ella tomó el lugar, pero ese lugar de Melissa no lo puede tomar nadie. Tu lugar está ahí, nadie lo puede tomar porque nadie puede ser Melissa”, fue como Gisela adelantó el posible retorno de Melissa a la conducción junto a Ethel Pozo.

¿Cómo dejó Melissa Paredes ‘América Hoy’?

“No es que yo la deje (la conducción), si yo lo hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo simplemente por cometer, supuestamente, un error que todo mundo puede cometer”, fue así como en el 2021, luego de su ampay, Melissa Paredes dejó en claro que fue despedida del programa de Ethel Pozo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO