Pamela Franco está feliz porque se acabó la ‘maldición’ de Christian Domínguez, quien por fin llegará a los 3 años de relación estable con una pareja. Tras muchos fracasos amorosos, el cumbiambero sentó cabeza con la cantante.

Sin embargo, la madre de la última hija de Domínguez, reconoció que no está a la expectativa de que se cumplan lo 3 años: “Yo estoy esperando otras cosas más importantes (...) Yo no quisiera llegar a los 3 años, sino llegar a los 20 y hacerme viejitos, porque cuando uno está enamorada eso es lo que quiere, además que es el padre de mi hija”.

Cuando le recordaron los antecedentes de su pareja, Pamela Franco aceptó que él ha cometido errores, como todos.

“Ha tenido errores que no pido justificarlos, errores como los que he tenido yo y los ha tenido cualquiera. Pero de alguna manera, es bueno, porque cualquiera sale a la palestra pero no cualquiera se mantiene”, dijo sobre el ex de Karla Tarazona.

Defiende el “olluco” de Christian Domínguez

A Pamela Franco le recordaron lo que alguna vez dijo Vania Bludau y Karla Tarazona, en el 2019, cuando ambas opinaron que el cantante tenía un órgano sexual del tamaño de un ‘olluquito’. “Lo que tú tienes que aclarar que hay olluquito en chacra natural y hay pichicateado para que pueda crecer”, ironizó la Tarazona en ‘El Valor de la Verdad’.

Para Pamela Franco, lo único que le importa es su pareja le hace feliz es “comestible”.

“Mira, yo la verdad no puedo hablar de terceras personas, es hablar íntimamente... Por lo menos a mi, de repente la tengo chiquita hermana JAJAJA. A mi me hace feliz, yo no entiendo por qué dicen eso. Yo respeto a las opiniones de los demás, con tal que a mi me haga feliz, yo estoy contenta”.

