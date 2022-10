Karla Tarazona niega que estar ‘coqueteos’ con su entrenador personal Marcelo Thompson, quien ha aparecido en más de una oportunidad en el programa “D’ Mañana”. Y es que fue el popular ‘Metiche’ quien delató a la conductora e insinuó que tiene un romance con el guapo joven.

Ante esta sospechosa situación, el programa ‘Amor y Fuego’ se comunicó con el aún esposo de Karla Tarazona para consultarle qué opina sobre este nuevo galán.

Como se sabe, Rafael Fernández tuvo varias controversias con la conductora de TV tras su divorcio. “Prefiero no opinar ni hablar nada sobre eso. [¿le deseas toda la felicidad del mundo?] Siempre, Tengo un buen recuerdo de eso y así lo quiero mantener, nada más” , sostuvo.

El popular ‘Huevero’ prefiere mantenerse al margen de cualquier nueva relación que tenga Tarazona.

“Discúlpame, no puedo dar ninguna entrevista, ni nada sobre Karla. Yo no me quiero meter en ninguno de estos temas” , sostuvo el empresario.

Karla Tarazona rechaza supuesto fideicomiso de Rafael para sus 3 hijos: “no es su obligación”

Karla Tarazona comentó que en diciembre se cumplen los 2 años de matrimonio con Rafael Fernández, y es allí que tramitarán el divorcio. “Igual yo le firmé un poder para que el pueda ir al día siguiente de cumplirse el tiempo para que haga los papales sin necesidad de mi firma, si o si tiene que salir eso”.

Karla Tarazona reconoció que Rafael Fernández no tiene ninguna responsabilidad con sus 3 hijos, fruto de sus matrimonios con Leonard León y Christian Domínguez.

“No pensé que eso serviría para que se sentara a decir tantas cosas que dijo. Yo jamás me he quejado, ni he exigido nada como se da a entender. Yo sé que él no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación, por eso me sorprende los audios donde sigue terco en decir que existe un fideicomiso (para mis hijos) porque no es su obligación ”, sostuvo.

