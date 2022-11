Karla Tarazona se viene recuperando de la decepción amorosa que sufrió al lado del empresario Rafael Fernández, quien un día decidió abandonarla y poner fin a su matrimonio, luego de año y medio.

La conductora de televisión decidió tener algunos pasatiempos, como el baile, a modo de terapia. En un extenso mensaje en sus historias de Instagram, Karla Tarazona reveló que halló en el baile “una herramienta para estar en equilibrio y avanzar en este proceso personal”.

“No se imaginan cuánto me ha costado llegar a ese punto (de equilibrio). Solo los que me conocen saben a lo que me refiero” , escribió en un emotivo post.

La exmodelo también reveló que ya se encuentra “feliz”, lo que muchos usuarios tomaron como una indirecta a su aún esposo, ‘El Rey de los Huevos’: “Estar bien depende de nosotros mismos y nadie es más feliz que a aquel que sabe disfrutar de su propio espacio, sin sentirse solo”.

Además, compartió la coreografía que aprendió de la canción ‘Monotonía’, que Shakira dedicó a Gerard Piqué.

“Por eso hoy disfruto de mi misma porque, al final, todo pasa y todo sana y la felicidad regresa”, sentenció. ¿Mensaje para Rafael Fernández?

Karla Tarazona baila ‘Monotonía’ y ¿lanza indirecta a Rafael?

