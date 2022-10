Parece que la guerra se reaviva. Karla Tarazona salió en defensa de su expareja Christian Domínguez de las críticas de Rafael Fernández, quien señaló que el cumbiambero nunca apoyó a los hijos de la conductora pese a que en más de una ocasión salió a decir que ellos lo llamaba ‘papá’.

La presentadora de ‘D’Mañana dejó en claro que el conductor de ‘América Hoy’ siempre ha cumplido con su hijo Valentino.

“Christian siempre ha cumplido, a pesar de que pasamos por la pandemia, cumple hasta el día de hoy y jamás se ha olvidado de su hijo. De la otra persona (Leonard León), no hablo”, declaró Karla Tarazona en un inicio.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Rafael Fernández?

Por otro lado, Karla Tarazona también se refirió al polémico ampay que protagonizó el ‘Rey de los huevos’ en un sauna y se burló de las acusaciones de su expareja.

“No diré nada de una persona que ya no significa nada en mi vida, no hablaré de él y mantendré mi posición. No volveré a tocar ese tema. Estoy enfocada en trabajar y en mis hijos. Estoy más preocupada en organizar la primera comunión de Ale, que será el próximo mes, estoy a full y viendo todos los detalles” , dijo Tarazona.

“Solo me divierto con tanta especulación, que crean lo que quieran. Yo cantaré mi canción de Olga Tañón, que dice: ‘Que digan lo que quieran de mí, ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí?”, agregó.

