Sin miedo a nada. María Pía Copello estuvo en el ojo de la tormenta pública tras ser fuertemente criticada por el vestido que lució en la alfombra roja de los Latino Music Awards. Y es que la influencer dejó en shock a todos sus seguidores al mostrar la sexy vestimenta del reconocido diseñador Michael Costello.

En ese sentido, la exanimadora infantil recibió varias críticas por parte de diferentes personajes del medio y también cibernautas, quienes aseguraban que por ser una señora casada y con hijos, “tendría que medirse a la hora de vestirse”.

No obstante la exconductora de “Esto es Guerra” decidió contestar algunos comentarios sobre el tema, entre ellos, el de una fanática que le consultó si había usado ropa interior al lucir el diseño. “Siempre tuve dudas sobre esa ropa con cortes al medio, ¿se usa sin ropa interior?”, le preguntó la usuaria. “Se usa con, es una especial con pegamento, la pondré en mis historias”, fue la respuesta de Pía Copello.

Nino Peñaloza destruye a María Pía por lucir sexy vestido

María Pía Copello se destapó en los premios Latino Music Award en Colombia. La tiktoker lució un sexy vestido color morado, con una abertura en la pierna que dejaba poco a la imaginación.

Por su parte, el productor de eventos Nino Peñaloza la criticó duramente. “Me gusta el color y la idea de la túnica, pero no me parece elegante y no me parece para su edad. Es demasiado atrevido, ella es una señora, por más que sea tiktokera, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parec er” , señaló.

