La influencer María Pía Copello se encuentra en boca de todos luego de lucir un sexy y atrevido vestido en la gala de los premios ‘Latino Show Awards’ que se realizaron el pasado miércoles 12 de octubre de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá.

El revelador outfit morado que lució la expresentadora infantil en la ceremonia de dicha premiación generó cientos de críticas de expertos de la moda y diferentes usuarios en redes sociales.

María Pía Copello enfrenta a usuaria que criticó su outfit

“Disculpen, con todo respeto, no se supone que ya eres una señora casada. Ten un poquito más de respeto contigo misma. ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a vestir así?”, le dijo una usuaria a Pía Copello.

Ese comentario no le hizo mucha gracia a María Pía Copello, quien decidió responderle con todo a la cibernauta.

“Ja, ja, ja, con todo respeto también, me da risa el comentario. Me respeto y me quiero. Este es un vestido que me parece bello. ¿Cuál es el problema? Saludos” , respondió la exconductora de ‘EEG’.

