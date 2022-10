Rafael Fernández viene perdiendo su credibilidad cada vez que sale alguien a desmentirlo. Esta vez, salió a hablar la verdadera dueña de la mansión donde vivía el empresario con Karla Tarazona y los 3 hijos de ella, en La Molina.

Según había dicho el ‘Rey de los Huevos’, él quería que Karla tenga el dinero de la garantía de la casa, pero la dueña se quedó con dicho monto. “La dueña de la casa se quedó (con el dinero) porque Karla no salió el día 15, salió el 26, (y la dueña) lo tomó como un mes más y aparte cobró por todos los arreglos. Me dijo no te voy a devolver nada y se quedó con la plata”, comentó.

Sin embargo, en declaraciones a ‘Magaly TV La Firme’, Maribel Rivera, propietaria de la casa, contó su verdad, muy distinta a la señalada por el ‘huevero’.

“El contrato se terminó el 15 de setiembre de este año, pero Rafael me pide una semana más porque Karla le pide unos días más. Entonces yo le digo a Rafael te doy unos días más, no hay ningún problema. La versión de Rafael es que yo me quedo con una parte porque Karla se queda más días y no es así” , sostuvo.

Según la propietaria, no devolvió la garantía porque la casa había sido modificada por Rafael y Karla, cuando vivían juntos.

“La verdad es que la garantía eran de dos meses 6, 300 dólares. La garantía no se quedó conmigo, ¿Dónde hay este quiebre entre Rafael y yo? cuando Rafael me exige que yo le devuelva la garantía, pero la casa no era nada de lo que es mi casa, todo lo cambió. Tenía autorizado solamente (cambiar) la cocina y de ahí es donde yo le digo a Rafael, no te voy a devolver la garantía, te voy a devolver 3 mil dólares el 15 de octubre menos los servicios porque lo demás era para rectificar en algo los cambios de mi casa” , comentó la dueña de la casa, indignada.

