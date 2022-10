Maribel Rivera, dueña de la mansión que alquilaba a Rafael Fernández y Karla Tarazona , contó su versión sobre la garantía de 6,300 dólares que supuestamente no quiere devolver a los exesposos.

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, la propietaria comentó que de los 6,300 dólares, usará 3,200 para reparar los daños y cambios de la casa, como la pintura. En tanto, tiene la intención de devolver los otros 3 mil dólares al ‘Rey de los Huevos’, pero con la condición de que se rectifique.

Y es que el empresario había dicho públicamente que la dueña de la casa se quedó con la garantía porque Karla Tarazona se quedó unos días más tras vencido el contrato.

“Yo tengo una reputación que cuidar y le he dicho así: ‘Rafael, tú te rectificas y yo inmediatamente el 15 (de octubre) te hago la devolución. Yo no tengo por qué quedarme con la plata de gente trabajadora como yo, en ningún momento he pesando en quedarme con la garantía ”, dijo al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Se queja de los cambios en la mansión

La dueña de la mansión donde vivían Karla y Rafael comentó que la pareja, cuando vivían juntos, cambiaron los colores del baño y la cocina. “ Ya esta cocina no es mi cocina y los baños no son mis baños” , sostuvo.

Actualmente, el inmueble está siendo remodelado y puesto en alquiler.

“Yo no quiero problemas yo quiero cumplir con él. La verdad, Rafael yo confío en ti. Esta casa ya es bien conocida, que yo lo vuelva a alquilar, la persona que alquila me va a decir ‘señora, quien me garantiza que me devuelvan la garantía’. Esa es mi preocupación ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR