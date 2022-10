La noche de este 12 de octubre de 2022, la periodista Magaly Medina se refirió a Rafael Fernández, quien se encuentra nuevamente en boca de todos tras sus dimes y diretes con su expareja Karla Tarazona. En esta oportunidad, la ‘Urraca’ llegó a la conclusión de que el ‘Huevero’ tiene una cierta obsesión con Christian Domínguez.

Para la figura de ATV, el empresario de los huevos ha demostrado ser una persona insegura de sí mismo, ya que no deja de involucrar al cumbiambero en sus problemas con la conductora de TV.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Rafael Fernández?

“Tiene una cierta obsesión con Christian Domínguez, ¿han visto cómo denigra de él, cómo habla de él y cómo tiene una pésima opinión de él? Bueno, la pésima opinión la tiene todo el Perú, pero él en especial. Siempre está comparándose con (Domínguez) y uno no se tiene que comparar en la vida de una pareja con el anterior porque ahí empezamos mal” , comentó Magaly Medina durante su programa ‘Magaly TV, La Firme’.

“La persona que se compara con los ex de su pareja está teniendo un amor propio bastante enclenque, bastante endeble, y uno no llega con seguridad, uno no tiene, no asume una relación con seguridad. Siento eso”, agregó.

