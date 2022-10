Tras varios cuestionamientos a Rafael Fernández por supuestamente no cumplir la promesa de apoyar económicamente a los hijos que Karla Tarazona , el empresario dejó entrever que sí creará un fideicomiso para los menores.

Como se sabe, la conductora de televisión tiene dos hijos con Leonard León y otro con Christian Domínguez. Según el popular ‘Rey de los Huevos’, nunca revelará cuánto dinero les dejará a los menores, porque eso podría traerle problemas con sus exparejas, madres de sus 3 hijos.

“Yo jamás voy a poner ni voy a decir cuánto les dejo a los chicos ni nada por el estilo. Tengo tres hijos más, te imaginas que si yo les dejo 50 mil, 20 mil, 30 mil dólares a ellos, ¿Qué me van a decir las mamás de mis hijos? Lo primero que me van a decir: ‘tú estás loco, si les dejas a ellos que no son tus hijos 30, a mis hijos les tendrás que dejar 1 millón pues’”, respondió el empresario a ‘Amor y Fuego’.

En entrevista al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, sostuvo que cometió un gran error al presumir sus lujos públicamente, cuando estaba casado con Karla Tarazona.

“Yo cometí el gran error de mi vida, ha sido mostrar lo que he tenido, yo he debido haber puesto un pare allí, pero no lo hice, cometí ese error, en fin de todo se aprende” , sentenció el ‘huevero’.

Rafael ofreció 8 mil dólares a Karla Tarazona por firmar contrato de confidencialidad

El empresario Rafael Fernández explicó que él quería que su exesposa Karla Tarazona reciba 8,000 dólares por firmar un contrato de confidencialidad tras el divorcio.

“Lo de los 8 mil se daban si es que firmábamos un contrato de confidencialidad donde ambas partes no hablábamos de nadie, pero Karla dijo no quiero recibir los 8 mil dólares” , agregó, intentando limpiar su imagen.

