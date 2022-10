Aunque dice que no le gusta el show, Rafael Fernández sigue lanzando sus dardos en televisión contra Karla Tarazona . Todo comenzó luego que la conductora de televisión revelara que su exesposo no cumplió las promesas de ayudar económicamente a sus 3 hijos tras el divorcio.

Ahora, el popular ‘Rey de los Huevos’ acusó a Magaly Medina de ser la ‘representante’ de Karla para dejarlo mal públicamente.

“Karla lo que está haciendo es mandar gente para que hable por ella, ella no habla, sino que hace que el resto hable por ella. No sé si te haz dado cuenta. Ella dice que no quiere hablar, pero sale Magaly a decir cosas que yo he hablado con ella. Entonces allí te das cuenta que está dirigido” , comentó el ‘huevero’ a ‘Amor Fuego’.

En declaraciones al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, el empresario habló de su ampay saliendo de un sauna donde dan ‘masajes para adultos’ . El video fue difundido en ‘Magaly TV La Firme’, pero fue grabado en febrero del 2022.

“El ampay del sauna lo tenían desde febrero y yo ya sabía y Karla también. No era novedad para nadie” ; comentó.

Además, dejó entrever que Karla planeó todo, en complicidad con la ‘Urraca’

“(En el ampay) no sacaron el tiempo que yo estuve dentro del sauna, no estuve más de 8 minutos. El dueño del sauna es un cliente mío al que vendía mascarillas, de las KN95, yo con las mismas entro con las cajas se las doy. Él me quería pagar y le dije ‘no, me voy al toque’... Yo salgo y comienzo a textearle a Karla” , comentó.

“¿Quien crees que hizo todo esto? fue Karla para hacerme quedar mal. A mi me contaron de la producción de Magaly que Karla habló y fijó todo de cómo iba a salir, a donde iba salir” , agregó.

