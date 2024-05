Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carolina, de 46 años, que vive en Breña:

Doctora Moro, le escribo con mucho malestar. Últimamente mi esposo ha estado regresando de muy mal humor de su trabajo. Es intratable, hasta pareciera que me odiara cuando intento hablarle de mis problemas cotidianos.

Desde el último mes lo noto bastante irritado, pero por más que intento hablarle él no me cuenta nada. No logro entender lo que pasa con Alejandro y me parece que esta situación está arruinando nuestra relación. Ya casi no conversamos, todas las noches son puros gritos y peleas. Es una pesadilla para mí.

Una amiga me dijo que cuando los varones cambian su carácter tan repentinamente es porque hay una segunda mujer en la relación. Me aterra pensar que mi Alejo me es infiel. He tratado de investigar si en su celular tiene mensajes de otras, pero no he encontrado nada.

Cuando discutimos le pido que me explique qué necesita, pero solo me responde con un “no quiero que me des más problemas”. Yo no deseo empeorar la situación, pero si su trato conmigo es inaceptable tampoco puedo quedarme callada. Siento que nuestra comunicación de pareja va caída en picada. ¿Qué puedo hacer para recuperar la paz en mi matrimonio?

CONSEJO

Estimada Carolina, en este caso lo mejor es que ambos busquen un espacio en el que puedan conversar tranquilamente. Permítete escuchar lo que le aqueja a Alejandro y explícale cómo te afecta su mal carácter. Si les es imposible no discutir, pueden conversar con un terapeuta para que sea intermediario en el diálogo. Mucha suerte.