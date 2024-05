Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Eduardo, de 30 años, que vive en Santa Anita:

Doctora Moro, quiero hacer que mi pareja cambie y deje de ser tan posesiva. Conocí a Shirley hace un par de años, la química fluyó inmediatamente y empezamos a salir. Después de unos meses nos convertimos en novios. Yo he tenido malas experiencias en el amor: infidelidad, traición, abandono, pero decidió confiar en Shirley. Ella es una chica de 28 años, hermosa y muy inteligente, estoy completamente enamorado.

Sin embargo, en el año y medio que llevo con ella no ha sido lo que esperaba. Todo este tiempo he tratado de darle gusto en lo que quiere, desde elegir el lugar donde iremos hasta las cosas que debía regalarle por nuestro aniversario. Y debo aceptar que mi novia siempre ha sido atenta conmigo, pero a veces exagera y me cela por todo. Incluso, ha llegado a golpearme porque creyó que estaba mirando a una chica que pasaba por mi lado.

Trabajo como contador, pero la contadora parece ella porque controla todos mis gastos y mi dinero. Mis amigos me han dicho que debo dejarla, pero no puedo. Pese a todo, sé que ella me quiere porque jamás me ha sido infiel y siempre está a mi lado, en las buenas y en las malas, muy pendiente de mí.

Aunque a veces no me gustan las actitudes que tiene para conmigo. Le he pedido muchas veces que cambie esos aspectos, que me demuestre que confía en mí y que me ama, dándome un poco más de libertad. Yo no quiero dejarla porque siento que es con ella con quien quiero pasar el resto de mi vida. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Querido Eduardo, la violencia no se debe justificar de ninguna manera y Shirley te ha faltado el respeto. Tampoco es aceptable que ella quiera gobernarte a su antojo. En una relación es importante respetar la individualidad del otro. Conversa con ella sobre cómo afecta su conducta insegura en tu vida. Si no quiere mejorar, entonces analiza bien las cosas. Suerte.

