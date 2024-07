Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia Virginia de 54 años, quien vive en Surquillo.

Doctora Magaly Moro, me muero de la vergüenza por lo que le voy a contar, pero necesito de su consejo. Empiezo por decirle que estuve casada con Aldo durante 15 años. Tenemos dos hijos y llevamos divorciados 14 años.

La relación con mi exesposo terminó porque él me fue infiel con su secretaria. Esa mujer se metió en nuestra relación. Aldo, después de divorciarse de mí, se casó con ella y llevan 13 años de matrimonio. Sin embargo, durante todo ese tiempo mi exmarido no ha dejado de buscarme.

Con el pretexto de venir a ver a sus hijos, Aldo se quedaba en la casa. Me decía que no me había olvidado, que seguía siendo el amor de su vida y yo acababa sucumbiendo a sus encantos y palabras bonitas y terminábamos durmiendo juntos. Llevamos en ese plan ya 13 años, los mismos que él tiene de casado. Es decir, de ser su esposa, ahora me convertí en su amante.

Debo confesarle, doctora, que la intimidad con Aldo es mucho mejor que cuando estábamos casados. No sé si la idea de que esto que tenemos es prohibido hace que nuestros encuentros íntimos sean explosivos. En ocasiones nos citamos en hoteles para dar rienda suelda a nuestra pasión, algo que nunca hicimos cuando estábamos casados.

No sé cómo terminar con esta situación, doctora. Cada vez que lo intento, termino acostándome como mi exesposo. Sé que está mal lo que hago, pero no dejo de pensar que ahora su esposa está viviendo lo que ella me hizo sentir a mí en el pasado. Debe ser el karma. ¿Usted cree que debo alejarme del padre de mis hijos?

CONSEJO

Querida Virginia, creo que debes terminar ese tipo de relación que tienes con el papá de tus hijos. Él solo te utiliza, y no te quiere ni a ti ni a su esposa. Es un inmaduro y egoísta porque te mantiene enganchada física y emocionalmente a él y tú no puedes rehacer tu vida. Tienes derecho a amar y ser amada de forma libre y sin esconderse. Quiérete un poco y no vuelvas a caer en su juego de seducción.