Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Marcela de 28 años, que nos escribe desde Comas.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su sabio consejo. Estoy próxima a casarme y no sé cómo decirle a mi novio que su mejor amiga me cae mal y no quiero invitarla a nuestra boda.

Erick y su familia son de Trujillo, se mudó a Lima para estudiar en la universidad. Fue ahí donde nos conocimos. Después de 8 años de relación, hemos decidido casarnos.

Estamos en plenos preparativos de la boda. Erick ha incluido en la lista de invitados a Julieta, su mejor amiga de la infancia.

Él me había hablado de ella, pero no la conocía porque Julieta vive en Trujillo. Estuvo en Lima para pasar los feriados por Semana Santa y Erick decidió invitarla a almorzar para conocerla.

Cuando Julieta llegó al restaurante corrió y se lanzó al cuello de mi novio. Poco le importó que yo estuviera presente. Lo llenó de besos. Me quedé sorprendida, pero traté de disimular mi incomodidad. Cuando Erick me la presentó, Julieta no disimuló su sorpresa al verme, e inmediatamente le dijo a mi novio: “pensé que almorzaríamos solos”.

Traté de ser amable, pero Julieta ni me miraba y solo se dedicaba a conversar con Erick. Después de esa reunión le comenté a Erick que el comportamiento de su amiga no me había gustado, que fue muy malcriada. Él, en lugar de darme la razón, me dijo que estaba exagerando y que no le dé importancia porque Julieta era efusiva.

Doctora, no quiero hacer de esta situación un problema grande, pero realmente no quiero que Julieta vaya a la boda, pero no sé cómo decírselo a Erick sin que se moleste. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Querida Marcela, te aconsejo que seas sincera con Erick y le expliques tu incomodidad con respecto al comportamiento de Julieta. Tal vez Erick pueda hacer algo para que tú no te sientas incómoda. Recuerda que es su mejor amiga y él la aprecia, por eso desea que vaya a su boda. La fiesta es de los dos y ambos deben pasarla bien. Dialogando pueden llegar a una solución. Suerte.