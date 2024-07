Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia Fabiana de 32 años, quien vive en Pueblo Libre.

Doctora Magaly, me encuentro en una situación bastante incómoda de la que necesito salir, pero no sé cómo, Espero que me pueda orientar y así no lastimar a mi ex, que es la persona involucrada en este dilema.

Alex y yo terminamos hace varios años. Él me dejó y, al poco tiempo, se metió con otra chica. Para mí esto fue muy doloroso, pero el tiempo fue curando mis heridas y, afortunadamente, ya no siento nada por él.

No obstante, desde hace casi dos años, Alex me escribe eventualmente para coquetearme, invitarme a salir y hasta me ha insinuado su deseo de querer regresar conmigo. Durante todo este tiempo yo me había negado a salir con él hasta que me propuso ir a la Feria del Libro y regalarme los libros que quisiera. Alex sabe que me encanta leer y fue muy astuto porque no me resistí a su invitación.

El día llegó, fuimos a la feria, me compró siete libros. Me sentí en el paraíso. Luego fuimos a cenar rico y me sentí bien con su compañía, pero como amigos.

Doctora, me da vergüenza decirlo, pero solo lo usé para tener esos libros que yo no me puedo comprar. Pero parece que Alex no se ha dado cuenta y cree que podemos volver a empezar. Desde la salida, me escribe todo el día, me llama y, a pesar que no obtiene respuesta, sigue fastidiándome. ¿Cómo me lo saco de encima sin herir sus sentimientos? No quiero que me quite los libros. Ayúdeme por favor.

CONSEJO

Estimada Fabiana, lo único que puedes hacer en esta situación es hablar sinceramente con Alex y expresarle que tus sentimientos hacia él ya no son los mismos de antes. Discúlpate por haberlo confundido y agradécele por sus regalos. Si te insiste en que le devuelvas los libros y eso altera tu paz, entonces envíaselos por algún delivery. Tu tranquilidad vale más.