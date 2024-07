Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia Fernando de 45 años, quien vive en Puente Piedra

Doctora Magaly, espero que usted pueda ayudarme a ordenar mis ideas y tomar una buena decisión con respecto a mi vida sentimental. Le cuento que tengo cinco años de casado. La relación con mi esposa no marcha bien. Nosotros nos casamos porque ella quedó embarazada y yo quería darle un hogar a mi hijo.

Hace un mes asistí a una reunión de reencuentro con mis compañeros de colegio. Ahí volví a ver a Susana, mi primer amor. No la había visto desde que salimos del colegio, hace 29 años. Estaba hermosa. Ella me vio y corrió a darme un fuerte abrazo. Por un momento me puse nervioso, pero después me sentí muy cómodo con ella. Pasamos toda la reunión bailando y conversando.

Ella no está casada y tampoco tiene hijos. Se dedicó a estudiar y trabajar. Ha viajado mucho por todo el país, es ingeniera de minas. Me dijo que estaba soltera, que había tenido algunas parejas, pero que no había encontrado al amor de su vida. Que el último recuerdo bonito que tiene es de nosotros cuando fuimos enamorados durante la secundaria.

Eso, doctora me llenó de ilusión. Desde esa noche, Susana y yo nos escribimos por WhatsApp y en un par de ocasiones hemos salido a almorzar. No ha pasado nada entre nosotros, pero cada vez que la veo siento unos deseos enormes de abrazarla y besarla. Las cosas con mi esposa no marchan bien desde hace tiempo y estoy pensando en separarme de ella. ¿Usted cree que hago bien?

CONSEJO

Querido Fernando, creo que debes pensar las cosas con calma. Tal vez lo que sientes por Susana solo es una ilusión producto de los recuerdos y del mal momento que vives en tu matrimonio. Conversa con tu esposa y si no pueden resolver sus diferencias como pareja, opten por separarse; pero no inicies una nueva relación inmediatamente. Tómate tu tiempo para estar solo y reconocer tus sentimientos. Suerte.