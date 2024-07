Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia Josselyn de 32 años, quien vive en Comas.

Doctorcita, lo que me está pasando parece una historia de comedia. El mes pasado un chico intentó robarme en un pasaje solitario de mi barrio. Yo vivo en una zona picante, como dicen, pero nunca antes me habían asaltado.

No obstante, ese día un muchacho empezó a seguirme desde el paradero y cuando ingresé al pasaje por el que siempre tengo que cruzar, se me acercó abruptamente y me pidió mis pertenencias. Yo me puse a llorar y a temblar como loca porque sufro de ansiedad y me dio un ataque de pánico. El ratero, al verme fuera de sí, se asustó y me pidió que me calmara. “Ya, ya. No te voy a robar, pero tranquilízate”, me dijo con cierta ternura.

Yo intentaba controlar mis nervios, pero no podía ni respirar y el ladrón se asustó mucho y yo le rogué que no me deje sola. Bastante contrariado, se quedó a mi lado, pero me hizo jurar que no lo denunciaría ni acusaría con nadie. Me acompañó a mi casa y, en el camino, me contó que robaba porque su mamá estaba muy enferma y nadie le daba trabajo ni le prestaban dinero. Me aseguró que estaba desesperado.

A su vez, me dijo, “ahora que te veo bien, eres muy bonita”. Cuando nos despedimos, me pidió mi número, yo se lo di no sé si por miedo o por agradecimiento ya que no me robó nada y me ayudó a controlar mi ataque de ansiedad. Ahora me escribe por WhatsApp y me pretende. ¿Qué hago?

CONSEJOS

Querida Josselyn, nada justifica que una persona robe. Es mejor que no romantices esta situación y actúes con la cabeza fría. Es preferible que no dejes pasar mucho tiempo para tomar distancia de este joven y salvaguardar tu integridad. Asimismo, infórmale a una persona de los hechos y también proporciónale el contacto del joven. Anda con cuidado.