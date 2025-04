Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Griselda, de 58 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Querida doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su consejo para poner en orden mi vida sentimental.

Desde hace un año tengo una relación de pareja con Juan, él es un hombre de 62 años, que enviudó hace 5 años. Tiene dos hijos, pero ambos ya están casados y viven en el extranjero. Yo soy madre soltera, tengo una hija que también está casada. Se podría decir que Juan y yo tenemos una vida independiente.

Conocí a Juan en las clases de Tai Chi de la municipalidad de mi distrito. Su alegre personalidad fue lo que llamó mi atención y su actitud de caballero lo que me conquistó. Empezamos a salir como amigos y poco a poco nació el amor entre nosotros.

Todo marchaba bien, pero hay un detalle que si bien al principio no me incomodaba hoy sí me molesta, y mucho. Juan no me ha presentado a su familia ni a sus amigos. Cuando hemos salido a cenar y nos hemos encontrado con algún conocido de él, Juan ni me presenta como su amiga.

Doctora, le he reclamado su comportamiento y él me pide que le tenga paciencia. Que aún no les ha contado a sus hijos que tiene una relación conmigo, y que primero quiere hablar con ellos antes de hacer pública nuestro romance.

Me resulta ridículo que a nuestra edad tengamos que actuar como si solo fuéramos amigos, cuando prácticamente ya vivimos juntos. ¿Cree que debería darle más tiempo a Juan o mejor le pongo un ultimátum?

CONSEJO

Querida Griselda, no estás en edad para aguantar ese tipo de tratos. Creo que debes darte tu lugar. Habla con firmeza con Juan, dile cómo te hace sentir su comportamiento y que, si realmente quiere tener una relación contigo, actúe como el caballero que dice ser y que de una vez formalice su romance. Recuerda que el amor se demuestra con hechos, no solo con palabras.