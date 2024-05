Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Isaura, de 31 años, que vive en Chorrillos:

Isaura (31, Chorrillos). Doctora, me siento el peor ser humano de la tierra. Yo he cometido muchos errores en mi vida, como todas las personas, pero jamás me imaginé traicionando al ser que me dio la vida y todo el amor del mundo.

Le cuento que desde muy joven, mi madre y yo nos hemos apoyado una a la otra luego de que mi padre falleció. Poco antes de que terminara la universidad, descubrí que ella estaba saliendo con otro hombre. Aunque la noticia me cayó por sorpresa, fui comprensiva y entendí que era tiempo de que mi mami buscase una pareja si así lo deseaba.

Cuando César llegó a mi casa, me pareció un hombre muy serio, pero al final se mostró como un tipo muy educado y dulce. Con una carrera ya forjada en ingeniería industrial, era de esos varones que viajaba por el mundo, pero nunca había tenido una relación, pero hace unos años se asentó en Lima para dirigir su propia empresa. Fue entonces que conoció a mi madre.

Cuando se mudó con nosotras, noté que Miguel me veía como mujer y no como hijastra. Una noche mi madre tuvo que salir de Lima por trabajo y Miguel y yo quedamos en casa y decidimos ir a un bar. Conversamos bonito, reímos, coqueteamos y terminamos en mi cama. No pasó mucho tiempo para que mi madre lo descubriera todo. Finalmente Miguel y yo nos fuimos a vivir en un departamento. Ahora quiero sanar las heridas, conversar con mi madre y que ella me perdone. Yo amo a Miguel, pero también a mi mamá. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Estimada Isaura debes asumir la responsabilidad de tus actos. El daño que le ocasionaste a tu madre es muy fuerte. Dale un poco más de tiempo para que proceso todo lo sucedido y puedan conversar más adelante. Tú y Miguel tienen que pedirle perdón por su traición. Deja que el tiempo cure las heridas. Esta situación requiere de mucha paciencia. Suerte.

