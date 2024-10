Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Matías, de 38 años, de Magdalena:

Doctora Magaly, gracias por atender mi carta, espero que su consejo me ayude a superar el problema que tengo en mi vida matrimonial. Llevo 10 años de casado con Sandra. Ella es una mujer maravillosa, tenemos un hijo de 5 años y una bebé de 1 año.

Cuando conocí a Sandra, lo que me cautivó de ella fue su hermoso cabello negro, largo y ensortijado. Lo cuidaba mucho y siempre olía riquísimo. Desde que éramos enamorados, ella siempre cuidaba de su imagen, lucía bien, vestía a la moda y nunca salía sin maquillaje.

Luego de casarnos, ella nunca dejó de cuidar su apariencia. Pero todo cambió desde la llegada de nuestra hija. Sandra parece que se ha olvidado de sí misma. Ahora siempre se amarra el cabello en forma de moño, viste buzos y zapatillas y en la cara no lleva nada de maquillaje.

No piense que soy un esposo superficial, doctora, yo amo a mi esposa y para mí siempre será la mujer más bella del mundo, pero extraño verla arreglada y bien maquillada, como antes.

Sandra me dice que no tiene tiempo para maquillarse y está pensando en cortarse el cabello porque llevarlo en moño le permite atender mejor las cosas de la casa. Tanto le he reclamado por su apariencia que un día, molesta, me gritó que agradezca que al menos se baña todos los días, porque con tantas cosas que hace no le da tiempo para nada.

Doctora, ¿usted cree que estoy siendo un desconsiderado al pedirle a mi mujer que cuide más su apariencia?

CONSEJO

Querido Matías, debes ser más considerado con Sandra, ella claramente te ha dicho que solo tiene tiempo para atender a sus hijos y que el cuidado personal ha pasado a segundo plano. En lugar de preocuparte porque no luce maquillada, deberías involucrarte más en el cuidado de tus hijos y la casa para que ella no esté saturada y tenga tiempo para cuidarse de sí misma.