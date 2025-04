Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lorena, de 36 años, que nos escribe desde San Juan de Lurigancho.

Doctora Moro, estoy sufriendo por amor, pero no quiero terminar con Joel. Lo quiero mucho y no me imagino sin él, pero siento que no me muestra un amor real. Aunque llevamos seis meses juntos, las cosas han cambiado en los últimos tres. De lunes a viernes, todo parece ir bien: es atento, conversamos, y todo parece normal. Sin embargo, al llegar el fin de semana, se desaparece sin darme explicaciones claras. Cuando le pregunto, me dice que tiene reuniones con socios y compradores, pero se molesta si insisto y me acusa de ser tóxica.

Lo que más me duele es que, cuando trato de hablar sobre mis sentimientos, me hace sentir culpable. Me dice que soy insegura y celosa sin razón, pero lo único que quiero es estar cerca de él, compartir el fin de semana juntos. Joel me asegura que los hombres en su trabajo son así, que les gusta hablar de negocios mientras se relajan en bares, discotecas o saunas. Sin embargo, mi intuición me dice que hay algo más, pero no sé si estoy exagerando.

Esta situación me está afectando emocionalmente. Cada fin de semana me invade la ansiedad de no saber dónde está ni con quién. La falta de sinceridad en nuestra relación me está desgastando, y no sé qué hacer. He intentado controlar mis emociones, pero siento que no puedo seguir así mucho más tiempo sin saber qué está pasando. ¿Cómo debería manejar esta situación? Ayúdeme, doctora Moro.

CONSEJO

Querida Lorena, es importante que pongas tu bienestar primero. Si lo que está pasando con Joel te genera ansiedad, lo mejor es hablar de tus sentimientos de forma clara y tranquila. Si él no muestra interés en cambiar o entenderte, tal vez sea momento de pensar si esa relación realmente te está haciendo bien. Suerte.