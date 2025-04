Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fiorella, de 25 años, que nos escribe desde San Miguel.

Doctora Magaly Moro, tengo un gran dilema y espero que su consejo me ayude. Hace unos meses conocí a Manuel, un compañero de trabajo. En la oficina nos llevamos muy bien y hay bastante química entre nosotros.

Es un chico guapo y con buen porte. Su figura atlética fue lo que llamó mi atención, por eso, cuando me invitó a salir hace un par de semanas, acepté su invitación. No suelo involucrarme con personas de mi entorno laboral, pero con Manuel hice la excepción porque me parece atractivo; además, es alguien con quien puedo conversar de todo.

La noche que salimos me invitó a comer pastas a un restaurante muy bonito. Cuando llegamos empecé a percibir un olor algo desagradable, como a queso rancio. Pensé que era algo en el ambiente, porque estábamos en un lugar donde el queso es un ingrediente muy usado.

Esa noche la pasamos bien, por eso decidí volver a salir con él. En nuestra segunda cita fuimos al cine. Cuando estábamos en la sala esperando a que empiece la película nuevamente volví a percibir un olor desagradable. Fue ahí que me percaté que eran los pies de Manuel de dónde se desprendía ese olor.

Doctora, fue un momento incómodo. Hice de todo para ver la película. Apenas terminó la función salí corriendo de la sala para respirar. Manuel me ha vuelto a invitar a salir, pero le he estado dando largas.

Realmente me agrada como persona, pero no puedo soportar el olor de sus pies. Estaba pensando en regalarle un talco o un desodorante, pero no sé si lo tomará a mal. ¿Usted qué cree?

CONSEJO

Querida Fiorella, si hay confianza entre Manuel y tú, podrías decirle con mucha delicadeza el problema con sus pies y recomendarle algún desodorante especial para esa área. Tal vez es el tipo de medias que usa o el calzado que se pone lo que causa el mal olor. Se vería mal que te alejes de él sin ninguna explicación si, como dices, te agrada como persona. Suerte.