Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Noelia, de 32 años, de Surquillo:

Doctora Magaly, antes de contarle mi historia de amor, déjeme agradecerle por haber tomado en cuenta mi carta, porque imagino que debe recibir cientos de mensajes. Le diré que estoy muy enamorada de Nicolás.

Lo que más me atrajo de él es que es todo un caballero, educado y respetuoso. Desde la primera vez que lo vi en la oficina captó mi atención. Él es contador, al igual que yo, y trabajamos para una empresa transnacional. Nicolás no es de tomar la iniciativa, menos con una mujer, por eso desde el primer momento que lo vi, fui yo quien le hizo la conversación.

Siempre busco cualquier pretexto para estar juntos. A la hora del almuerzo, soy yo quien le dice para ir a comer; a la salida de la oficina le pido para ir al cine. Nicolás nunca rechaza mis planes.

Después de un mes y medio de “saliditas”, un día presentí que Nicolás por fin me pediría que sea su enamorada, pero me equivoqué. Empezó por decirme lo bonita que estaba, mientras se ponía nervioso y la voz se le entrecortaba. Al final, no logró decirme nada.

Doctora, no es la primera vez que Nico se queda a medio camino y prefiere optar por el silencio. Yo estoy segura que él siente lo mismo por mí, pero le falta un empujoncito para que por fin me pida ser su enamorada. Este fin de semana saldremos a bailar, así que espero que por fin se declare. Si no lo hace él lo haré yo. ¿Usted cree que hago bien en pedirle que seamos enamorados, o pareceré muy mandada?

CONSEJO

Querida Noelia, no tiene nada de malo que seas tú la que declare primero sus sentimientos a la otra persona. Estamos en pleno siglo XXI y las mujeres también podemos tomar la iniciativa en el amor. No sientas temor ni mucho menos vergüenza, porque como dices, seguro que Nicolás te va a corresponder. Lo que te aconsejo es que digas las cosas con calma. Suerte.