Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabiola, de 34 años, que vive en Pucusana:

Doctorcita Moro, últimamente me he sentido muy insegura con mi pareja y mi estabilidad emocional está por los suelos. Yo llevo 2 años con César. Tenemos una relación sana, aparentemente, pero hace medio año, no sé por qué empecé a imaginar cosas, y un día tomé su celular y revisé sus mensajes.

Vi que una amiga suya le escribía mucho para salir o conversar. También descubrí que habían mensajes borrados, aunque no logré encontrar pruebas sobre si existía algo o no entre ellos. No me atreví a preguntarle nada a mi novio porque me costaba decirle que había hurgado en su celular. Aunque en esos mensajes se daba a entender que sí se veían a menudo. Dejé que el tiempo pasara, pero yo estaba cada vez más desconfiada.

Pero no sabe lo que me pasó hace un par de semanas. Una compañera suya de la universidad me escribió al Facebook diciéndome que Antonio le coqueteaba y ella, al enterarse que tenía enamorada, decidió contármelo. Yo encaré a mi pareja. Él, inmediatamente, me mandó capturas de pantalla donde le escribía a es chica reclamándole. La mujer se disculpaba y le decía que todo fue una confusión. Me quedé tranquila a medias, pero la desconfianza aumentaba.

Hace pocos días, Antonio bloqueó su celular, cosa que nunca había hecho. No reviso su móvil siempre, solo de vez en cuando. Pero me parece muy extraño que haya colocado una clave a sus mensajes y a su WhatsApp. Tal vez nunca debí ver nada, así estaría más tranquila ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Querida Fabiola, una relación sana se construye con bases sólidas como la confianza y la comunicación. No puedes vivir con esa inseguridad y miedo constante de que tu pareja te engañe, sin embargo, tampoco debiste revisar su celular porque estás violando su privacidad. Lo que te aconsejo es que hables seriamente con César sobre tus temores y aclaren las cosas. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe