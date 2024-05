Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Arnold, de 29 años, que vive en Pueblo Libre:

Arnold (29, Pueblo Libre). Doctora Magaly, siento que mi historia es como esa canción de Armonía 10, “Siempre pierdo en el amor”. ¿La ha escuchado? Bueno, le cuento que a menudo mis familiares me dicen que soy un chico “pintón”, es decir guapo, sin embargo, soy incapaz de conquistar a una chica. Recuerdo que en mi etapa escolar todas mis compañeritas siempre me calificaron de “buen amigo” y “divertido”, pero ninguna me tomó en cuenta como enamorado. En la universidad, la situación se repitió.

Recientemente ingresé a laborar en una empresa muy conocida y creo que mi “suerte” se está repitiendo. La verdad, no entiendo a las mujeres. Yo cumplo con todo lo que les gusta: las escucho, las aconsejo y las acompaño a donde lo necesiten. Y no logro enamorar a ninguna. Aunque aún tengo una luz de esperanza. Hace poco una nueva muchacha ingresó a mi trabajo y me encanta.

Ella es divina en todos los sentidos y creo que le gusto (la pesqué mirándome en más de una ocasión). Estoy decidido a robarme su corazón, aunque a veces me detiene el miedo a estropearlo todo. A eso, súmele que mis amigos me molestan con términos como “alone”, friendzone” y otros apodos. Yo soy un buen partido, un tipo bonachón y amigable.

Por favor, necesito un consejo sabio para saber cómo actuar. Qué debo decirle a esta chica para que me acepte una salida. Ayúdeme, se lo ruego.

CONSEJO

Querido Arnold, debes dejar de pensar de manera tan negativa. Si todos te dicen que eres atractivo y, además, te consideras una buena persona, lo único que te falta es reforzar tu seguridad en ti mismo. ¡Arriba esa autoestima! Respecto a la chica de tu trabajo, empieza poco a poco, conócela primero, pero muy confiado de lo valioso que eres. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe