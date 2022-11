Gracias a Magaly Medina, se supo que el cantante estaría planeando demandarla por hablar de él, motivo por el que Dalia Durán desde el programa de la ‘urraca’ le aconsejó mejor agradecer a las personas que ayudaron a sus hijos cuando él estuvo preso y dejó a la madre de sus hijos malherida.

“Yo tengo mucho que agradecerte, porque de ahí fue un cambio en mi vida, me dieron trabajo, él debería decir que gracias a esas personas mis hijos tuvieron qué comer, que deje de victimizarse porque él no es víctima de nadie”, de esta forma Dalia se mostró dura en su decisión de luchar porque le hagan justicia y sin compasión por su agresor, John Kelvin.

Dalia se fortaleció en los últimos meses y esta vez con el respaldo de la abogada Claudia Zumaeta, le recordó a John Kelvin que no le tiene miedo: “Donde te presentes ahí estaré yo para que me digas que todo es mentira y que no me hiciste lo que hiciste esa noche”

