La ‘urraca’ no escatimó en tiempo para rajar de Christian Domínguez y sus compañeras de ‘América Hoy’ por celebrar que cumplió tres años a lado de Pamela Franco, dándole alianzas matrimoniales y hasta tatuándose por su actual pareja, asegurando que estaría 60 años con ella.

“El show patético de Christian Domínguez con sus patéticas co conductoras”, fue así como Magaly criticó a las conductoras de ‘América Hoy’ a quienes les criticó celebrar algo que no se debería celebrar y es la “fidelidad”, ya que eso no sería ningún logro, por el contrario, según dijo la ‘urraca’ sería lo más huachafo que ha visto.

Para recordar el historial de Christian Domínguez y su reputación, Magaly dejó una chiquita: “Uno de los hombres que siempre ha tenido una relación y mientras ha tenido una empataba con otra, ahora le hacen fiesta porque ha cumplido tres años” y según dijo la ‘urraca’, solo faltaba que le den “un sueldo más, un carro de regalo, por su hazaña”.

Christian Domínguez se atrevió a darle alianzas matrimoniales a Pamela Franco en plena celebración de sus tres años de romance, lo que para la ‘urraca’ no significa nada por el historial del bailarín del ‘Gusano’: “Quiéranse un poco más y ya sabiendo que le ha regalado alianzas matrimoniales a otras mujeres, no las respetó, yo que tú agarraba la cajita y se la tiraba por la cabeza”.

