Desde que se anunció que John Kelvin saldría de la cárcel, Magaly Medina se mostró en contra al 100%, debido a que su programa inició la campaña en defensa de Dalia Durán y ahora tendrá a la cubana en su set, para que cuente lo que pasó desde que salió su exesposo.

Según comentó Magaly, Dalia Durán no aprobaría ni la canción de reflexión que estrenó John Kelvin, ya que sería un agravio más para la cubana, quien se sinceró con la ‘urraca’ antes de que inicie la entrevista.

La ‘urraca’ además adelantó que la cubana se sentiría dolida porque John Kelvin salió a pedirle perdón a todos: “Le pide perdón a su madre y a sus hijos por los días que vivió, pero a Dalia Durán no”.

Sobre el cambio que tanto asegura John Kelvin que dio, Magaly no le cree nada y cuestiona al cantante por asegurar que Dios lo ayudó a ser otro: “Ahora resulta que los terapistas no pudieron hacer, se lo chanta a Dios, acá en la tierra hay una justicia que se debe dar, no arriba, acá”.

