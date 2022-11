Tras su ruptura con el empresario Rafael Fernández, Karla Tarazona regresó al gimnasio y con un entrenador personal, con quien se la vio muy cercana, motivo por el que se especuló un posible romance.

Es claro que Karla Tarazona acepta que su entrenador le parece atractivo, pero ella lo estaría dejando en la zona de amigos, según las declaraciones que le dio al diario ‘El popular’: “Marcelo me parece una muy buena persona, es un caballero, feo no es y sí está muy guapo, pero del lado amical no va a salir, está en la friendzone”.

Por su parte, el popular ‘Metiche’ intentó poner un poquito de candela en las declaraciones de Karla, recordándole que entre el entrenador y ella “hay bastante contacto físico”, pero ella no se achicó y decidió responder con un poco de picardía: “Es que si es tu entrenado te tiene que agarrar, que esos músculos estén funcionando”.

