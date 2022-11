Luego de años, Andrea San Martín volvió a pasar el ‘Halloween’ sin pareja, debido a que hace pocos meses, terminó su relación con Sebastián Lizarzaburu, con quien cuando podían salir de fiesta, lo disfrutaban lo más que podían, pero este año fue diferente.

Ah diferencia de las fotos y videos que veíamos de Andrea San Martín bailando mientras Sebastián la aplaudía en las fiestas, este año, vimos a una ‘ojiverde’ que decidió regresar a casa temprano, pero los motivos por los que se habría aburrido, serían muy diferentes al estar soltera: “Cuando digo que la fiesta estuvo aburrida, es porque realmente el ‘Sexy Halloween’ es la fiesta, siempre ha sido la fiesta, el tono, siempre ha sido mostro, paja y todo lo demás, pero no sé qué pasó esta vez realmente, no estoy tan segura, ni para decir que fue por el concierto, porque eso duró hasta la 1 am, no sé qué pasó exactamente”.

La ‘ojiverde’ se habría aburrido tanto, que pensó en regresar más temprano de lo normal: “La verdad me decepcioné, me encontré con un par de amigos, pero en sí, malasa la fiesta, ni me dieron ganas de tomar nada, estuvimos dando vueltas, conversando con un par de personas, mil veces dijimos si nos regresamos, pero ya estábamos ahí, malaso, no me gustó”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO