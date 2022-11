Todo comenzó cuando los reporteros de ‘Amor y Fuego’ abordaron a Andrea San Martín y le hicieron preguntas que ella no contestó, pero luego apareció una promoción que no le gustó a la ‘ojiverde’, quien amenazó con tomar acciones legales.

Fiel a su estilo, Rodrigo González no dudó en responderle a la ‘ojiverde’, arremetiendo fuertemente en contra de Andrea San Martín a quien parece no temerle, aprovechando las cámaras del programa para ponerla en su lugar.

“Tú más bien ten mucho cuidado con lo que haces. A nosotros no nos amenaces ni nos dejes tarea, cariño nuestro. No te preocupes por nosotros, preocúpate por tus escándalos que, según tú, nunca los haces y no los protagonizas”, fue así como ‘Peluchín’ respondió a Andrea San Martín, quien hasta el momento no se ha pronunciado.

